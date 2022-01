SERIE A FEMMINILE – G. Piovani (all. Sassuolo): “Il mercato? Ci servirebbe un jolly in difesa”

Il Sassuolo ha iniziato il 2022 in campionato con la netta vittoria contro la Fiorentina con il punteggio di 1-6 e resta agganciato la secondo posto, alla pari con l’A.s. Roma. Questa mattina sulle pagine di Tuttosport le parole del mister delle neroverdi Gianpaolo Piovani. “Dopo gli infortuni di Tomaselli e Da Canal abbiamo cercato un profilo italiano che, però, non siamo riusciti a trovare. So che il direttore si sta muovendo per inserire una giocatrice straniera: ci servirebbe un jolly difensivo. Giacinti-Fiorentina il grande colpo del mercato? Valentina è sempre un grande acquisto, così come Boquete. Anche la Juve continua a inserire giocatrici giovani, la Roma ha perso Swaby, ma non è rimasta a guardare, così come il Milan. A oggi siamo noi gli unici che non si sono ancora mossi…”.

La Redazione