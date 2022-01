Schira: “Ospina ha una offerta importante dal Real di Ancelotti”

Sul rinnovo di Brozovic

“Non è stato firmato, ma verrà fatto nei prossimi giorni. E’ la classifica trattativa dove c’è l’accordo e mancano solo le firme. Il padre arriverà nei prossimi giorni o fine mese, si attende solo l’annuncio ufficiale di Suning. Calciomercato? Se va via solo Sensi rimane così, se va via Vecino può arrivare un vice-Perisic”.

Sul calciomercato del Milan

“Ci ha provato per Botman, ma le cifre sono diventate elevate per i club italiani. Il Lille vuole venderlo, ma è diventato inavvicinabile. Proverà con il prestito negli ultimi giorni. Cerca un’occasione sul mercato ma senza dannarsi l’anima. In uscita Pellegri è vicino al Torino”.

Sul calciomercato del Napoli

“Non vuole impegnarsi in operazioni a titolo definitivo, ma solo prestiti. Vogliono prendere giocatori abili e arruolabili e utili alla causa adesso. Gli investimenti vogliono farli per l’estate e Parisi è l’obiettivo. Tagliafico può essere una soluzione per l’immediato ma ha 30 anni e non ci si può investire a lungo termine”.

Sul rinnovo di Mertens e Ospina

“Sono due storie diverse: il primo vuole restare, il Napoli lo vuole tenere ma deve abbassare il suo stipendio. Se lo dimezza e fa una scelta di vita, a quel punto come punta di scorta si può tenere, ma 5,5 milioni non li potrebbe guadagnare. Per Ospina ci sono delle riflessioni in corso da parte del calciatore che ha delle offerte importanti: dal Real Madrid – Ancelotti lo vuole – e dall’Arabia Saudita a cifra elevate. Il suo futuro è legato anche a quello di Meret: se rimane Ospina lui può andare via”.