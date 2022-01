Schira: “La Salernitana ha grandi progetti e grandi aspettative”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Sull’Atalanta ed il mercato

Non vorrebbe fare niente, ma arrivano offerte in continuazione soprattutto per Zapata e Gosens. Hateboer potrebbe essere sacrificato, sicuramente se arriva un offerta importante non escludo che possa essere venduto un prezzo pregiato e in tal caso arriverebbe un sostituzione di livello.

Su Mourinho ed Everton

Mi arrivano smentite dalla Roma, lui non vuole andare via. Lui non ha dato segnali di addio e credo che rimarrà in giallorosso. Gli inglesi sognano Rooney, ci sono stati contatti con Mendes per Gattuso. C’è un casting in corso.

Sulla nuova Salernitana

Tanti progetti ambiziosi, si pensa a Diego Costa per l’attacco. Ha un’offerta del Corinthias ma lui vorrebbe tornare in Europa. Sabatini lo voleva al Bologna, poi non se ne fece più. Credo sarebbe un grande rinforzo, ma sicuramente Iervolino proverà a trovare la salvezza.

