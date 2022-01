Tutto fatto per il ritorno di Giampaolo alla Sampdoria. Manca solo l’annuncio ufficiale dopo la firma sul contratto nell’Ac Hotel di Genova, sede dei ritiro della squadra. L’allenatore a breve è atteso a Bogliasco per dirigere il suo primo allenamento. Accordo raggiunto nei giorni scorsi è di 6 mesi più opzione per altri 2 anni. Zero sorprese dunque, l’allenatore dirigerà la ripresa post Juventus e preparerà il derby ligure in programma domenica contro lo Spezia.

