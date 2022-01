Osimhen “vuole” la Salernitana dall’ inizio, ma sembra difficile

«Sono così fiducioso nel piano di Dio che non mi arrabbio nemmeno quando le cose non vanno come vorrei». Parole social di Victor Osimhen. Con Spalletti ne aveva parlato in settimana: se la partita si fosse messa in un certo modo, ci sarebbe stato spazio per lui. Ecco perché quando è arrivato il raddoppio di Lozano a inizio ripresa le sue speranze sono aumentate. Ecco perché adesso la testa di Osimhen è tutta rivolta a domenica, al derby contro la Salernitana, la partita nella quale spera di tornare titolare. Lui, dopo quasi due mesi dalla testata di Srkiniar e quello che sembrava l’inizio di un nuovo calvario. Victor vuole esserci a tutti i costi: dal primo minuto. Spalletti ci sta già pensando anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi remota. D’altra parte al posto di Osimhen ci sarebbe Mertens, il miglior marcatore nella storia del Napoli. Non ha fatto rimpiangere l’assenza del nigeriano in questi mesi e non intende certo fermarsi adesso.

Il Mattino