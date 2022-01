Napoli-Nandez, affare che dipende da un fattore

Il Napoli guarda su più fronti sul mercato, per cercare di rendere la rosa più competitiva e nelle ultime ore si parla di Nandez. Il centrocampista del Cagliari, come riporta il CdS, sin da quest’estate è un calciatore che ha avuto diverse richieste, Inter su tutte. Il club azzurro però ci sta pensando e come sempre la formula è prestito con diritto di riscatto. La formula potrebbe cambiare, solo se venisse ceduto un centrocampista. Il nome è quello di Demme, non per demeriti dell’ex Lipsia, ma per la crescita dei vari elementi della rosa come: Anguissa e Lobotka. Il Cagliari ovviamente tentenna, perchè vorrebbe cederlo per 20 milioni, ma è chiaro che Nandez fa gola, piace anche al Torino. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma è chiaro che in casa Napoli, il nome dell’uruguaiano, tutto lotta e tecnica, comincia a venir fuori.

La Redazione