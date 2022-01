Mandava-Tagliafico, resta l’interesse a tinte azzurre

Il mercato del Napoli è al momento in stand-by, ma monitora sempre su più fronti per cercare di rendere la rosa sempre più competitiva. Ad esempio il terzino sinistro resta pur sempre un ruolo dove potrebbero esserci anche delle novità. A Giugno difficilmente ci sarà il rinnovo di Ghoulam, come riporta il CdS, perciò due i calciatori che creano interesse. Mandava del Lille e Tagliafico dell’Ajax, trattative non semplici, visto che i club di appartenenza chiedono soldi e non la formula del prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni si capirà se si potranno aprire spiragli per il ruolo del laterale mancino.

La Redazione