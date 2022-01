Lorenzo Insigne ha messo nel “mirino” la Salernitana

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al “Training Center Konami” di Castel Volturno, per preparare la sfida contro la Salernitana. Spalletti ha ritrovato diversi elementi della rosa e per il derby potrebbe esserci un altro recupero. Secondo il Corriere dello Sport Lorenzo Insigne cercherà di stringere i denti, pur di esserci contro la squadra di Colantuono. Ieri ha svolto terapie e lavoro in palestra, ma non si esclude che si possa aggregare in gruppo nei prossimi giorni. Annata non semplice per il capitano degli azzurri, tra infortuni, Covid e la questione contratto. Da Giugno giocherà nell’Mls con il Toronto, ma vuole lasciare i partenopei in Champions e farlo da protagonista.

La Redazione