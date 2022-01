L’ex azzurro Sebino Nela: “Scudetto? Peccato per gli azzurri quelle 3 gare…”

Nela. Ma per impensierire Milan e soprattutto Inter non basterà una vittoria a Bologna.

«Chi insegue deve correre. E sbagliare il meno possibile»

Sebino Nela, ex difensore azzurro. «Forse nemmeno il Napoli si aspettava un Bologna così permissivo lunedì sera, ma sicuramente la prestazione c’è stata e la differenza tecnica ha fatto il resto. Ora, però, non puoi più commettere errori: devi guardare ogni singola partita e giocarla al meglio per rosicchiare punti a chi sta davanti»

Perché l’Inter ha qualcosa in più? «Contro l’Atalanta ho visto una squadra fortissima, è stata una bella gara di entrambe, un pareggio divertente nonostante il finale 0-0. Peccato che il Napoli abbia sbagliato quelle tre partite di fila in casa: sarebbe bastato non perdere per ritrovarsi ora in Paradiso, con la vetta a un passo.

Gennaro Arpaia (Il Mattino)