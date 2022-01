Roma resta attenta, ma su di lui anche Napoli, Barcellona, Atletico e Siviglia

Non solo Boubacar Kamara dell’OM. La Roma resta attenta alla situazione di Tanguy Ndombele, centrocampista francese in uscita dal Tottenham. Il giocatore ha mantenuto un rapporto con Mourinho e può lasciare gli Spurs anche in prestito, ma l’ostacolo è rappresentato dall’altissimo ingaggio percepito in Inghilterra, al netto circa 10 milioni di euro. Oltre che dai giallorossi, la situazione del giocatore è seguita anche dal Napoli e da Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia.

Premi qui per altre notizie

Fonte: tuttomercatoweb.com