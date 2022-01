Insigne al Toronto, Cannavaro: «Senza accordo è giusto andar via»

Cannavaro:

«Da capitano a capitano, in bocca al lupo a lui. Lorenzo ha fatto una scelta difficile lasciando Napoli, rispettiamola».

Queste le parole dell’ ex capitano azzurro che ha parlato dell’attuale momento della squadra di Spalletti e sulla vicenda del capitano del Napoli. «Insigne ha dato tutto finchè è stato chiamato in causa. In questi anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, se lui ed il Napoli non hanno trovato l’accordo è giusto poi andare altrove».

Il futuro di Cannavaro poteva essere sulla panchina della Polonia. «Mi dispiace molto aver detto no, la squadra è davvero forte, la seguivo, ha grandi giocatori. Tuttavia, per preparare una partita così delicata come uno spareggio Mondiale c’era troppo poco tempo a disposizione ed io sono abituato a stare in campo, a confrontarmi con gli altri, mi piace mettere in campo le mie idee e spiegare il mio calcio ai giocatori. Solo per questo ho detto di no» ha spiegato a Vikonos Radio.

«Spalletti sta recuperando molti giocatori, tra infortuni, Covid, squalifiche erano mancati in troppi, il Napoli al completo se la gioca con chiunque».

