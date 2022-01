Di Gennaro: “Perdere Osimhen è stato un vero peccato, occhio alla Juve”

Spalletti non ha mai cercato alibi, ma in tutti, addetti ai lavori e non, resta il rammarico di non aver potuto vedere il Napoli all’ opera senza essere falcidiato dall’ emergenza costante. Lo dice anche Antonio Di Gennaro, voce nota di Rai Sport: «Peccato, ad esempio, aver perso Osimhen nel momento migliore della sua stagione. In due anni ne ha viste di tutti i colori» ha detto sull’attaccante nigeriano. Ma la stagione è lunga: «L’Inter mi sembra la più pronta, ma visti i risultati altalenanti in vetta può succedere ancora tutto, Spalletti è stato bravo fin qui. E occhio alla Juventus per la Champions League: non può ambire alla vetta, ma all’Europa sì».

Gennaro Arpaia (Il Mattino)