De Giuseppe (DAZN): “Zielu, Lobotka e Ruiz prestazioni importantissime”

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Uno si fa spesso delle domande su questi maxi ritiri prima della partita, poi c’è Zielinski che parte la mattina, raggiunge i compagni ed è sembrato a tratti uno dei più in palla in campo. Sicuramente è stato fondamentale nel confezionare l’azione del secondo gol. Tante volte abbiamo visto il Napoli nella metà campo del Bologna girare palla con una qualità incredibile grazie a lui e grazie soprattutto a Lobotka. Fabian è stato fondamentale anche lui nel secondo gol con un movimento incredibile. Abbiamo in mente anche il palo preso, però devo dire che Spalletti lo ha criticato spesso durante la partita, soprattutto per la difficoltà che aveva nel trovare i vari Lozano e Mertens. La prestazione nel complesso è stata comunque importantissima, va comunque considerato che lui come altri è appena rientrato dal COVID e avrà bisogno di rimettersi in sesto al più presto.”