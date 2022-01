COPPA ITALIA – Sassuolo-Cagliari, formazioni ufficiali, sfida tra Scamacca e l’ex Napoli Pavoletti

Questo pomeriggio al “Mapei Stadium” si giocherà la sfida tra il Sassuolo e il Cagliari, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente affronterà la Juventus ai quarti di finale. Per i neroverdi out per positività al Covid Berardi, per i sardi assenti: Cragno, Deiola e all’ultimo momento Lykogiannis per gastroenterite.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tresoldi, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Harroui; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Altare, Carboni, Obert; Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri

