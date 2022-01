Coppa Italia/ Sassuolo-Cagliari 1-0: Il Sassuolo di misura passa ai quarti!

Questo pomeriggio alle ore 17:30, va in scena Sassuolo–Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 3′, Kourfalidis prova l tiro dalla distanza, blocca Pegolo. Al minuto 9′, Scamacca colpisce di testa, ma la palla termina fuori. Al 17esimo, Dalbert stacca di testa in area, conclusione che sfiora il palo. Passa un minuto ed Harroui penetra in area e calcia battendo Radunovic, per il vantaggio del Sassuolo. Al 34esimo, ancora Cagliari, con il colpo di testa di Zappa da buona posizione, che termina poco distante dalla porta. Al 37esimo, Raspadori si libera in area, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 40esimo, ci provano prima Scamacca e poi Raspadori, il primo spedisce largo di poco, il secondo impegna Radunovic in una bella parata. Al 61esimo, Nandez serve Pavoletti in area che calcia e batte Pegolo, ma su Check VAR il goal viene annullato per fuorigioco. Non succede nient’altro e dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match, decretando il passaggio del Sassuolo ai quarti!

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Harroui, Magnanelli ( 46′ Lopez ); Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos ( 74′ Peluso ); Scamacca ( 69′ Frattesi ). All.: Dionisi.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare ( 46′ Goldaniga ), Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti ( 87′ Cavuoti ), Kourfalidis ( 78′ Desogus ), Dalbert; Gagliano ( 68′ Pereiro ), Pavoletti. All.: Mazzarri.

Ammonizioni: 53′ Obert (C), 86′ Ferrari (S)

Marcatori: 18′ Harroui (S)