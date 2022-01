Coppa Italia – Inter-Empoli, Correa esce dal campo in lacrime

Si sta giocando dalle ore 21,00 la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Inter ed Empoli, e per i nerazzurri non comincia nel migliore dei modi, tolto il gol del momentaneo vantaggio. Joaquin Correa si è infortunato dopo un contrasto falloso di Simone Romagnoli ed è stato costretto a uscire dopo pochi minuti. Si attende la diagnosi dei medici dell’Inter, ma le prime sensazioni non sono positive: Correa è uscito in lacrime toccandosi il bicipite femorale sinistro, muscolo sempre molto delicato. GdS