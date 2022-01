Coppa d’Africa – Per Koulibaly esordio con il brivido, il Senagal va avanti

Finalmente l’esordio per Kaildou Koulibaly con il suo Senegal nella Coppa d’Africa. Il difensore del Napoli era stato fermato sino a ora dal Covid, ed era reduce anche da un infortunio muscolare. Un debutto positivo perché la nazionale senegalese ha pareggiato 0-0 con il Malawi e ha ottenuto quel punto che le serviva per raggiungere gli ottavi di finale (anche lo stesso Malawi è molto vicino a qualificarsi come una delle migliori terze) anche per la concomitante, e sorprendente sconfitta della Guinea. Una partita tutto sommato discreta per il giocatore del Napoli alla ricerca della forma migliore, che però ha perso una brutta palla sulla propria tre quarti al 15′ e alla fine è stato graziato dagli attaccanti del Malawi. Il Senegal scenderà in campo tra una settimana per gli ottavi di finale contro avversario ancora da definire. Mattino.it