Casillo sul caso Serra: “Non ci sono torti di serie A o B!!!”

La butta sull’ironia Benedetto Casillo, attore di teatro: «Non esiste una differenza tra torto e torto, a nessuna latitudine e longitudine. Penso che la classe arbitrale, per riabilitarsi agli occhi dei napoletani, debba seppellirci di messaggi di scuse per tutti gli errori che sono stati commessi contro il Napoli, non ultimo quello di Orsato nel 2018 che ci è costato uno scudetto. Anzi, farebbe bene a inviarcene già alcuni per scusarsi in anticipo per i tanti errori che ancora subiremo. Meglio mettere le mani avanti, anzi le scuse».A Rossi (Il Mattino)