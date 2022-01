Carlo Claps (Aidacon) chiede chiarezza sugli arbitri

Carlo Claps, presidente dell’associazione di consumatori Aidacon, pretende chiarezza: «L’errore dell’arbitro Serra non è diverso, nè meno grave di tanti altri commessi in questo campionato. Il suo atteggiamento remissivo e le successive scuse dell’Aia, se ci sono state, evidenziano una incredibile sudditanza psicologica nei confronti del Milan e dei grandi club di serie A. E appare discriminatorio nei confronti di altre squadre che subiscono torti in grado di condizionare stagioni intere. Come associazione consumatori, chiedo con forza che l’Aia faccia chiarezza e che imponga ai suoi tesserati di assumere un atteggiamento uniforme». A Rossi (Il Mattino)