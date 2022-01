BASKET – Stasera la Gevi Napoli si gioca tutto a Brindisi

Questa sera a Brindisi la Gevi Napoli basket si giocherà tutto per la corsa alle final-eight di Coppa Italia, palla al centro alle ore 20,00. Il roster azzurro di coach Sacripanti, come riporta ilmattino.it, sembrava davvero ad un passo dalla qualificazione, ma le ultime tre sconfitte di fila, hanno rimesso tutto in gioco. Nell’ultima sfida contro Bologna non è bastato un super Parks che ha totalizzato ben 40 punti. I padroni di casa sono reduci da s sconfitte di fila contro Pesaro e Brescia, insomma i prossimi 40 minuti, se non oltre, saranno decisivi per le due compagini.

La Redazione