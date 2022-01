Balbo, ex attaccante: “Napoli sicuramente tra le prime quattro”

Balbo a Radio Goal: “A inizio stagioni dissi che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, ora dico che sicuramente arriverà tra le prime quattro perchè è stato sfortunato tra infortuni e Coppa d’Africa. Spalletti? Grandissimo allenatore. Osimhen come Van Basten? Grandissimo attaccante, s’è ambientato ormai in Italia. Non so se arriverà ai livelli di Van Basten, è dura arrivare a quei livelli, ma sono certo che farà molto bene. Tagliafico? E’ straordinario, è esperto ed è abituato ai grandi scenari. Per il Napoli sarebbe fantastico come acquisto. Julian Alvarez del River? Se il Napoli lo prende fa un gran colpo, è un vero talento. Sa fare goal, ma è anche molto tecnico e può fare la seconda punta. Ha tantissimi margini di miglioramento, ha trascinato il River allo scudetto ed è da prendere. Alvarez può giocare anche con Osimhen, o meglio si completerebbero. Io in passato vicino al Napoli? Sì, quando ero ad Udine prima di passare a Roma. Ne parlai col mio agente. A quale argentino non piacerebbe giocare a Napoli, è come casa mia.”

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli