Balbo (DS): “Tagliafico sa fare tutto, Alvarez miglior talento argentino”

Abel Balbo, direttore sportivo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Penso che il Napoli abbia tutte le carte per poter vincere lo scudetto. Mi aspetto che arrivi almeno tra le prime quattro. In questo periodo la squadra è stata molto sfortunata tra COVID, infortuni e Coppa d’Africa, ma la squadra ha un grandissimo allenatore. Osimhen è un grandissimo attaccante che ha tantissima qualità. Dopo lo scorso anno si è finalmente ambientato in italia e stava facendo benissimo in questa stagione finchè non si è infortunato a Milano. Non so se arriverà al livello di Van Basten come dice Spalletti ma ha sicuramente un grande futuro davanti. Tagliafico è un giocatore straordinario, sa fare tutto e ha grande esperienza. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici e per il Napoli sarebbe sicuramente un grande acquisto. Penso che Julian Alvarez sia un grandissimo talento, il miglior in Argentina in questo momento. E’ un giocatore molto tecnico che può fare il centravanti-regista, e ha ancora tanti margini di miglioramento perché è ancora un ragazzino. Ha sicuramente personalità da vendere perchè nonostante l’età ha trascinato il River nell’ultimo periodo. Penso potrebbe incastrarsi benissimo con Osimhen perchè hanno caratteristiche diverse ma complementari.”