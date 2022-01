Amati: “Iervolino non ha fatto mistero di essere un tifoso del Napoli”

Gigi Amati, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Iervolino è nuovo, Sabatini no, entrambi però sono nuovi per il derby regionale. Iervolino peraltro non ha fatto mistero di essere un tifoso del Napoli. Ha fatto bene a non nasconderlo, è stato saggio e non ci sono state polemiche. Sicuramente è una bella cosa a livello d’immagine. L’aspetto tecnico per ora è un pianto greco, siamo anche all’oscuro perché la Salernitana è una delle squadre che non comunica i positivi. Ci sono proprio assenze pesanti, non c’è un terzino sinistro di ruolo, Colantuono faticherà a mettere 11 giocatori di movimento, lo sbalzo tecnico sarà notevole, poi le partite si devono giocare. Si spera che l’arrivo di Sabatini possa risvegliare un po’ di qualità e grinta nella squadra. Tra Napoli e Salernitana non ci sono cattivi rapporti ma forse un po’ di freddezza, magari ora ci sarà collaborazione”.