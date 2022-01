Un Napoli di alti e bassi, quando finirà questa condanna?

Nel corso di questo campionato di Serie A abbiamo visto un Napoli con moltissimi alti e bassi. Un Napoli che ad inizio stagione era quasi insormontabile, basta pensare che moltissimi esperti la definivano la squadra con il miglior centrocampo nel campionato di Serie A 2021/2022. Una vera e propria macchina da Goal che ad inizio campionato veniva data addirittura come la favorita dai migliori bookmakers aams . Ma ultimamente quel Napoli che abbiamo visto ad inizio campionato non c’è più e lo dimostrano le quattro sconfitte nelle ultime otto partite giocate, tra Europa League, Campionato, e Coppa Italia. Moltissime delle quali, perse in casa, basta pensare all’ultima giocata il 13 Gennaio contro la Fiorentina.

Ma cosa sta succedendo al Napoli di Spalletti?

Beh, sicuramente non possiamo affermare che la squadra stia andando verso una totale decadenza. Anzi, basta pensare alla vittoria contro la Lazio, una delle più belle partite di questa stagione. Ma purtroppo non c’è coerenza nei risultati che il Napoli riporta a casa, anzi tutt’altro, è un continuo di alti e bassi. Alti e bassi che sicuramente sono dovuti da vari fattori come infortuni, Covid, e Coppa d’Africa.

La causa maggiore di questa discontinuità del Napoli sono proprio le mancanze in campo di tasselli importanti, a causa di innumerevoli infortuni che hanno colpito molti giocatori della rosa contemporaneamente. Infatti Spalletti ha dovuto affrontare la mancanza di giocatori molto importanti come Osimhen, Insigne, Koulibaly, Anguissa e Ruiz.

Ma questo periodo buio sta finendo per la squadra di Spalletti afferma l’allenatore durante un’intervista , la rincorsa verso la vetta della classifica è ripartita positivamente, con un Napoli al terzo posto e a -7 della capolista. Inoltre, sembra che si stia giungendo alla fine di tutti questi infortuni, infatti l’allenatore Spalletti durante un’intervista ha affermato che dopo questo periodo particolare prevede buone cose per la squadra. Aggiunge poi che è fondamentale avere giocatori a disposizione per vincere le partite, ma è ancora più importante capire in che forma sono e se sono pronti a scendere in campo. Al momento si parla di un possibile rientro di Osimhen, ma sicuramente non sarà nella ventiduesima partita di campionato con il Bologna. Si vocifera anche di un possibile rientro di Zielinski durante la partita Bologna-Napoli. Si aspetta poi con ansia anche il rientro di Koulibaly e Ounas. Per Insigne invece i tempi di recupero sono ancora da stabilire dopo l’infortunio che ha avuto durante la partita contro la Sampdoria, ma chi lo sa forse lo vedremo giocare nella ventesima di campionato contro la Salernitana.

A cura Di Giuseppe Sacco