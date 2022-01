Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center Konami di Castel Volturno, dopo il successo di Bologna per 0-2, in vista della gara di domenica alle ore 15,00 al “Maradona” contro la Salernitana. Chi ha giocato ieri al “Dall’Ara” si è allenato in palestra per lavoro di scarico. Il resto della rosa tra attivazione, partitina a tema e seduta tecnica.

Terapie e lavoro in palestra per Ospina e Insigne.

Fonte: sscnapoli.it