Questo pomeriggio il Giudice Sportivo Mastandrea, si è espresso sulla gara Udinese-Salernitana, match che non si era disputato per i casi Covid della compagine granata. Vittoria a tavolino per i friulani e un punto di penalizzazione per i campani. Questo quanto riportato dal sito della Lega calcio.

La Redazione