Il Napoli è sempre vigile sul mercato, dove cerca il terzino sinistro per completare la rosa. Uno dei nomi sulla lista è Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Piace al Barcellona e al Marsiglia, ma lui vorrebbe giocare in serie A. La novità, come riporta Tmw è l’offerta ufficiale del club azzurro, prestito con diritto di riscatto. Ora la palla passa alla società olandese, dovesse dire di sì, allora l’affare andrà in porto.

La Redazione