SERIE A FEMMINILE – Napoli-A.s. Roma sarà visibile in quattro continenti

Ingresso gratuito domenica a Cercola per Napoli Femminile-AS Roma, sfida importantissima tanto in chiave salvezza quanto per la corsa Champions (fischio di inizio alle ore 12.30). Una decisione, quella del club azzurro, volta a incentivare la presenza del pubblico sugli spalti dello stadio Piccolo. Ovviamente, per poter accedere alla struttura sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass rafforzato e bisognerà indossare un dispositivo di protezione FFP2.

La partita è stata selezionata tra le 3 gare della 2° Giornata di ritorno di Serie A TimVision scelte dal broadcaster che irradia il campionato per la distribuzione internazionale: saranno 119 i Paesi che trasmetteranno Napoli Femminile-AS Roma che sarà dunque visibile in quattro continenti (Europa, Africa, Oceania, America).

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile