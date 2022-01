Si sta costruendo la nuova Salernitana. Walter Sabatini è al lavoro per chiudere i primi affari. Si comincia dal portiere. Luigi Sepe dovrebbe diventare oggi il primissimo acquisto del nuovo presidente granata, Danilo Iervolino. Attesa in giornata la firma del portiere campano classe ’91: Sepe arriverà dal Parma con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di salvezza dei campani.

TMW