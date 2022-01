Piotr Zielinski, l’eletto: lo zieliskismo è manifesta superiorità

l polacco dispone di in interruttore personale, abilmente e sapientemente nascosto negli scarpini. Lui sa quando usarlo e i compagni sentitamente ringraziano. Con le giocate di Zielinski diventa tutto più bello, molto più bello. Spalletti lo sa bene e infatti se lo coccola tanto, gli lascia massima libertà di azione quando c’è da agire tra le linee. Il resto poi, lo fanno gli altri, perché Piotr inventa e i compagni la buttano dentro.

È stato l’ultimo ad arrivare a Bologna ed il primo a uscire dal campo tra gli applausi.ha impiegato pochissimo a riprendersi il Napoli. Come?Facile, alla sua maniera, concon quella visione di gioco che in serie A appartiene a pochi eletti. Il manifesto dello «Zieliskismo» è il lancio con il quale innesca Fabian per il raddoppio di Lozano: uno squarcio di luce nella serata bolognese. Quando Zielinski è in vena non ce ne è per nessuno e i centrocampisti del Bologna, quelli che avrebbero dovuto piazzarsi sulle sue tracce, lo hanno capito subito. I