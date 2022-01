Mercato Napoli – A breve incontro Tagliafico-Ajax. Possibile apertura al Napoli

Il Napoli è forte su Nicolas Tagliafico, difensore dell’Ajax, con contratto in scadenza nel 2023. De Laurentiis vorrebbe il giocatore in prestito, ma finora l’Ajax ha sempre glissato. Gianluca Di Marzi, sul suo sito ufficial, invece aggiorna sulle novità in arrivo. Per Tagliafico al Napoli ci sono possibilità: l’agente del giocatore è arrivato ad Amsterdam per parlare con l’Ajax insieme al giocatore. L’obiettivo è quello di capire se il club sarà aperto alla formula proposta dal Napoli (prestito con diritto di riscatto). L’unica certezza è che lui non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023.