MERCATO – Il classe 2000 Gaetano cambia procuratore ed è una vecchia conoscenza del Napoli

Gianluca Gaetano cambia procuratore: il centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli – ma in prestito quest’anno alla Cremonese in Serie B – ha ufficializzato in queste ore il passaggio nell’agenzia P&P Sport Management, società di consulenza gestita da Federico Pastorello. L’agente italiano ha già rapporti con il club azzurro in quanto procuratore anche, tra gli altri, di Alex Meret: «Sei sempre stato nella nostra famiglia, ma ora è ufficiale» ha scritto Pastorello sui social.

La Redazione