Lozano, terza doppietta italiana: «Via Insigne? Deciderà Spalletti»

Dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina in Coppa Italia, Hirving Lozano sale in cattedra: la sua terza tripletta italiana vale la vittoria del Napoli a Bologna, un successo importante che rilancia il Napoli di Spalletti in cima alla classifica: «Una serata perfetta. Siamo forti e abbiamo giocato benissimo: continuiamo così e pensiamo una partita alla volta».

«Sono stato quindici giorni in isolamento, è stata dura, adesso sto bene ma devo tornare alla migliore forma fisica e recuperare con il lavoro» ha continuato Lozano a Dazn.«Scudetto? È ancora lunga, ma pensiamo alla Salernitana ora, speriamo di vincere ogni volta che andiamo in campo. Senza Insigne ? Deciderà l’allenatore se avrò più spazio. Per Osimhen sarà complicato rientrare, il suo infortunio è stato duro e adesso deve abituarsi a questa maschera per superare la paura». Fonte: mattino.it