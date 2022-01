Lozano erede di Insigne, i segnali ci sono tutti

Ha segnato la doppietta della vittoria ieri sera contro il Bologna di Mihajlovic, e così Hirving Lozano ha lanciato un segnale forte a Spalletti per diventare l’erede di Insigne, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. “La bambola assassina ha lasciato il luogo del delitto dopo aver messo a segno la sua terza doppietta in maglia azzurra, la prima in trasferta, e inviato un messaggio al suo allenatore, Luciano Spalletti: io ci sono. Che sta anche per intendere che quando Insigne sarà sbarcato in Canada c’è lui come sostituto (quasi) naturale. Il Chucky Lozano c’è stato al Dall’Ara, con una prestazione d’alto impatto e soprattutto cancellando la brutta figura in coppa Italia con la Fiorentina”.

