L’ex Napoli Marcolin sulla frase agli arbitri, si “giustifica”: “Non mi ero accorto di essere in onda!”

“Attacchiamo gli arbitri”: la frase pronunciata da Dario Marcolin in studio DAZN alla fine di un Milan-Spezia segnato dall’errore dell’arbitro Serra ha suscitato polemiche sui social. “Non mi ero reso conto – ha tenuto a precisare Marcolin all’ANSA – che fossi ancora in onda.Mi sono lasciato andare ad una frase di impulso visto l’episodio, il senso delle mie parole era tornare sull’argomento nel post partita. Si è trattata di una mia personale esternazione di fronte a quanto avvenuto in campo, non era mia intenzione offendere la categoria degli arbitri a cui porto rispetto considerando che con tanti di loro ho un buon rapporto”. Tratto dall’Ansa