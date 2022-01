L. Lauro, procuratore: “Molto bravo a trasmettere serenità al gruppo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto il procuratore Luigi Lauro: “Spalletti è molto bravo a trasmettere serenità al gruppo. Non era facile, ma il Napoli si è rialzato, sopperendo alle difficoltà. Ora può dire la sua in campionato. La Juventus sta vivendo un momento particolare. Credo che la squadra verrà cambiata molto, ci sarà una sorta di rivoluzione del gruppo, specialmente considerando anche alcune situazioni contrattuali come Dybala. Probabilmente cambierà molto anche nel quadro societario”.

Sulla conferma di Thiago Motta e il rinnovo di Verde

“I risultati parlano per lui, quindi sicuramente merita di continuare la sua avventura. Verde in scadenza a fine anno? Era tutto deciso per il rinnovo, non so perché ancora non si è fatto nulla. Daniele vuole continuare e la volontà è sicuramente quella di restare ma, se non ci saranno novità, dovremo guardarci intorno”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio