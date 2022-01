“Il Mattino” vota Spalletti: “Il suo Napoli ha cancellato i 5 schiaffoni”

Basta poco. Bastano i 90 minuti di Bologna per capire che i cinque schiaffoni rimediati al Maradona contro la Fiorentina in coppa Italia fanno sono già finiti nel cassetto dei brutti ricordi. Il Napoli formato trasferta è quello che meglio di tutti riesce bene a Luciano Spalletti, con l’aggiunta di un Lozano scatenato (doppietta per lui) e la piacevole notizia del ritorno in campo di Osimhen. Il Napoli visto a Bologna va a folate, ma quando viaggia – sul ritmo scandito da Zielinski – diventa una macchina praticamente perfetta. Ottimo anche il rientro di Fabian Ruiz, tra assist, traverse e giocate preziose in mezzo al campo. Alla voce buone notizie si aggiunga anche la porta di Meret che torna a essere imbattuta.

SPALLETTI 7

Questo è il Napoli che aveva in mente: concreto e attento, capace di tenere il pallino del gioco per 90 minuti e cancellare in maniera perentoria il pesante ko di coppa. Le idee dell’allenatore sono ben trasferite alla squadra che gioca a due tocchi e cerca subito l’imbucata in verticale per gli attaccanti. Certo che con Zielinski e Fabian nel motore diventa tutto decisamente più facile.

B. Majorano (Il Mattino)