“Il Mattino” valuta e promuove l’ arbitro Marinelli

MARINELLI 6,5



Pochi fischi, ma tutti ben calibrati. Non deve ricorrere alle maniere forti per tenere in mano la partita. È sempre a due passi dall’azione e quando gli animi tendono a scaldarsi va subito a far sentire la sua voce dalle parti delle panchine. Attento nelle chiamate e preciso anche quando c’è qualche episodio dubbio. La distribuzione del cartellini è molto ben gestita senza dover eccedere con la mano pesante.

Fonte: B. Majorano (Il Mattino)