GIUDICE SPORTIVO – Assenza in casa Salernitana nel derby contro il Napoli. Turno di squalifica per il match-analyst azzurro

Domenica prossima al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà il derby Napoli-Salernitana, valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Oggi il Giudice Sportivo Mastandrea ha confermato il turno di squalifica all’esterno di fascia, scuola Fiorentina Luca Ranieri in casa granata e quindi non disputerà la gara contro gli azzurri. Turno di squalifica anche per il match-analyst del Napoli Beccacioli. Ecco la motivazione: “per avere, al 39° del secondo tempo, quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”. Lo riporta il sito della Lega calcio

Factory della Comunicazione

La Redazione