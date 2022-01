Ieri sera c’era grande attesa a Zurigo per il Fifa the Best 2021 e alla fine il premio va al bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Per l’attaccante polacco è il giusto riconoscimento per le tante reti segnate, 300 in Bundesliga. Nella speciale top 11 invece in porta l’ex Milan Donnarumma, ora al Psg.

La Redazione