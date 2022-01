Dall’ Olanda – Tagliafico ha chiesto la cessione, su di lui non solo il Napoli

La notizia la si legge sul portale olandese AD. Nicolas Tagliafico avrebbe chiesto la cessione perchè vuole lasciare l’Ajax in questa sessione di mercato. Sull’argentino confermato l’ interesse del Napoli, ma su di lui c’è forte anche l’Olympique Marsiglia. In queste ore il suo agente sbarcherà ad Amsterdam per incontrare i vertici del club e cercare una strategia, un modus operandi che possa mettere d’accordo le parti in causa. Difficile prevedere che l’Ajax lasci andar via il giocatore in prestito, soprattutto con una partecipazione sull’ingaggio, ma sembra ci sia ancora molto da valutare. Quel che è certo è la sua voglia di partire per ritrovare minuti sul campo anche in vista del Mondiale che Tagliafico ha tutta l’intenzione di giocare con la sua Argentina.