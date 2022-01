Coppa Italia/ Lazio-Udinese 1-0: La Lazio la sbroglia ai supplementari!

Questo pomeriggio alle ore 17:30, va in scena Lazio–Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 22esimo, Muriqi stacca di testa su un buon cross, Silvestri però blocca la sfera. Al 33esimo, Samardzic prova la conclusione, ma il suo tiro finisce largo. Al 59esimo, Success si libera in area e fa partire un buon tiro con Reina che blocca la sfera. All’82esimo Raul Moro tenta la conclusione di potenza, palla che finisce lato di pochissimo. All’87esimo, Immobile si libera in area e calcia trovando l’ottima respinta di Silvestri. Al 90+6esimo, Patric svetta sugli sviluppi di un corner, ma il suo tentativo finisce a lato per un soffio. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro fischia e si va ai supplementari. Al 106esimo, la Lazio passa finalmente in vantaggio grazie ad un ottimo pallonetto di Ciro Immobile, che sorprende Silvestri. Al 108esimo ci prova Beto a pareggiare, ma il suo colpo di testa finisce largo di pochissimo. Allo scadere dei tempi supplementari, l’arbitro fischia la fine della gara, la lazio passa ai quarti!

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric ( 115′ Vavro ), Luiz Felipe, Marusic ( 80′ Hysaj ); Milinkovic Savic, Leiva ( 46′ Cataldi ), Luis Alberto; Felipe Anderson ( 103′ Romero ), Muriqi ( 71′ Immobile ), Zaccagni ( 46′ Moro ). All.: Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez ( 109′ Nuytinck ), Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo ( 77′ Arslan ), Walace ( 91′ Makengo ), Udogie; Success ( 67′ Beto ), Pussetto ( 109′ Nestorovski ). All.: Cioffi

Ammonizioni: 11′ Becao (U), 42′ Zeegelaar (U), 48′ Pussetto (U), 52′ Luiz Felipe (L), 59′ Sarri (Allenatore Lazio), 63′ Patric (L), 78′ Cataldi (L), 97′ Felipe Anderson (L), 103′ Perez (U), 110′ Soppy(U), 110′ Hysaj (L), 118′ Arslan (U), 119′ Moro (L)

Marcatori: 106′ Immobile (L)