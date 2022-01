Centrocampo – Fabian, Zielinski e Lobotka: il ritorno della qualità

I vecchi saggi del calcio dicevano che le partite si vincono a centrocampo. Al Napoli erano mancate le doti tecniche dei suoi uomini in mediana. Il ritorno di Fabian e Zielinski è sinonimo di qualità, insieme ad un Lobotka non più sorpresa. Il Cds vota il reparto azzurro in quel di Bologna:

Fabian Ruiz 7

Quando tocca il pallone è come un ricamo, quando lo lancia è un cioccolatino per i compagni e al tempo stesso un’insidia per il Bologna. Nel finale del primo tempo colpisce un palo con Skorupski battuto. Dopo pochi attimi del secondo manda in gol Lozano mettendo in mezzo un pallone da fenomeno.

Lobotka 7

Comanda le operazioni in mezzo al campo, tocca decine e decine di palloni sapendo sempre quando darli e anche come darli.

Zielinski 7,5

Arrivato a Bologna con il Freccia Rossa 9524 alle 12,40, Spalletti lo invia ugualmente in campo dal primo minuto e figuratevi se il polacco lo tradisce. E’ di un’altra categoria, anche se ormai non è più una notizia.