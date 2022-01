Centrocampo – Chiamasi qualità, bentrovati Piotr e Fabian!

Inutile negarlo, senza Fabian e Zielinski il centrocampo azzurro arranca. I due gioiellini di casa Napoli erano mancati davvero tanto. Ieri sera se n’è avuta l’ennesima riprova. Tecnica, classe e giocate di fino. Il Mattino vota così il reparto di “mezzo”:

FABIAN RUIZ 7

Come era mancato. Lui sì. Jovanotti direbbe «Tanto, tanto, tanto, tanto», perché in mezzo al campo uno come Fabian lo trovi sempre che è un piacere, gli dai la palla e sai già che non sarà sprecata. Poi c’è anche la traversa della porta di Skorupski che sta tremando ancora dopo il suo tiro.

LOBOTKA 6

Con Fabian accanto si sente sgravato dai compiti di impostazione e verticalizzazione. Così viene fuori il Lobotka guerriero, quello che va alla caccia di ogni pallone tra i piedi degli avversari e poi lo smista nel modo migliore per ripartire con velocità e qualità.

ZIELINSKI 7,5

Una pubblicità vintage di una nota carta di credito parlava di cose che non si possono comprare, dovessero rigirarla oggi, probabilmente dovrebbero inserire anche la visione di gioco di Zielinski. Il lancio che innesca il raddoppio del Napoli è da prendere e mandare in loop nelle scuole calcio.