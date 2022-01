CALCIO FEMMINILE – Nella top 11 di Zurigo “premiata” Bonansea. Chelsea e Barcellona sugli scudi

Che sia il periodo per la Juventus Women, non è solo per i risultati sul campo e i quarti di finale in Champions League, ma anche ieri sera è arrivata un’importante notizia per il club bianconero. Nella top 11 è stata premiata Barbara Bonansea. Sugli scudi Chelsea e Barcellona per il Fifa The Best 2021.

FIFA FIF PRO TOP XI (calcio femminile)

4-3-3:

ENDLER (Lione/Cile);

BRONZE (Manchester City/Inghilterra), RENARD (Lione/Francia), BRIGHT (Chelsea/Inghilterra), ERIKSSON (Svezia/Chelsea); BANINI (Atletico Madrid/Argentina), LLOYD (ritirata), BONANSEA (Juventus/Italia); MIEDEMA (Arsenal/Olanda), MARTA (Orlando Pride/Brasile), MORGAN (San Diego Wave/Stati Uniti)

———————————————————————————————————————————-

ALEXIA PUTELLAS (Barcellona/Spagna): vincitrice del premio di MIGLIOR GIOCATRICE (calcio femminile)

———————————————————————————————————————————-

CHRISTINE SINCLAIR (Portland Thorns/Canada): vincitrice del THE BEST FIFA SPECIAL AWARD (calcio femminile)

———————————————————————————————————————————–

EMMA HAYES (Chelsea): vincitrice del premio di MIGLIOR ALLENATORE (calcio femminile)

La Redazione