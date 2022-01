Baiano, ex Napoli: “Spalletti? Sta facendo un lavoro strepitoso”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore del Napoli, ecco le sue parole: “Scudetto? Si vive di sogni. Il Napoli deve stare attaccato al carro delle squadre che lottano per vincere. Poi, quando rientreranno tutti, ritornerà il Napoli che abbiamo ammirato nelle prime giornate. Elmas al posto di Insigne? Sicuramente sì. Si tratta di un giocatore importante e completo, che è cresciuto tantissimo e può ricoprire vari ruoli, oltre a quello dell’esterno. Sta dando grandi soddisfazioni perché è tecnico e di corsa con caratteristiche diverse da Insigne. In questo momento di necessità, è uno dei pochi, come già detto, che può ricoprire vari ruoli e l’allenatore lo sfrutta dove ci sono buchi. Da centrocampista e da sotto punta, ha fatto delle partite importanti perché è intelligente, legge bene il gioco e si sa inserire coi tempi giusti. Spalletti? Sta facendo un lavoro strepitoso per la crescita di questi giocatori. Hanno capito che hanno a che fare con un allenatore che può aiutarli a migliorare. Tutto dipende dalla testa: quando capisci che un tecnico ti può dare una mano, ti metti nelle sue mani e recepisci qualsiasi cosa ti dice“.