Alessio Zerbin (att. Frosinone): “Napoli? Giocarci è il mio sogno”

Nell’ultimo turno di campionato ha realizzato una doppietta sul campo del Pisa e il Frosinone ha vinto con il punteggio di 1-3. Ai microfoni di Sky le parole dell’attaccante di proprietà del Napoli Alessio Zerbin. “La maglia azzurra? Sarebbe un sogno indossarla e poterci giocare. Nn so se accadrà la prossima stagione o quelle successive, ma io aspiro a questo. Come idolo in generale ho Kakà del Milan, ma essendomi allenato con il Napoli dico Lorenzo Insigne. Gatti? Mi auguro che resti fino a fine campionato, in estate poi si vedrà dove lui andrà a giocare o restare a Frosinone”.

La Redazione