TENNIS – Anche in Francia obbligo vaccinale, Djokovic è avvisato

Dopo la questione Nokak Djokovic che ha tenuto banca la vigilia degli Australian Open, con l’annullamento del visto per il numero del mondo, gli altri tornei si attivano. Anche in Francia, ci sarà l’obbligo vaccinale, compreso gli atleti dall’estero. Quindi se il serbo vorrà giocare il Roland Garros, come riporta il sito di Sky, dovrà vaccinarsi. In patria la gente si schiera dalla sua parte: “Nole, sei l’orgoglio della Serbia”.

La Redazione