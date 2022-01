SERIE A – Bologna-Napoli 0-2, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-5, il Napoli aveva voglia di riscatto, affrontando al “Dall’Ara” il Bologna. Inizio dove gli azzurri sfiorano la rete con Lozano, Skorupski salva d’istinto da pochi passi. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, cross di Elmas e piatto di Lozano che batte il portiere polacco. La partita è in gestione, padroni di casa che cercano la pressione senza però trovare gli spazi. I partenopei però vanno vicini al raddoppio, tiro a giro di Fabian Ruiz e palla sul palo. Ad inizio ripresa azione da play-station, lancio di Zielinski, cross dello spagnolo e Lozano con freddezza supera Skoropski. Spalletti fa entrare Osimhen che sfiora subito la rete in velocità ma manca la precisione. Nel recupero traversa dei felsinei con Svamberg su punizione. Un successo che permette di allungare sull’Atalanta e accorciare sul Milan che perde contro lo Spezia. Ecco le pagelle della sfida di Bologna.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Dopo la serata di Coppa Italia contro la Fiorentina, il laterale ex Empoli ritrova la gamba in zona d’attacco e quando c’è da difendere copre bene e lo fa fino alla fine.

Juan Jesus 7 – Il difensore ex Inter e Roma anche stasera ha confermato davvero di essere un osso duro per qualsiasi attaccante. Attento, concentrato e non perde un duello in area. Nella ripresa si spinge in avanti, insomma è ovunque.

Lobotka 7 – Il centrocampista slovacco ha giocato la quinta gara di fila e come sempre la palla gli arriva ai piedi come una calamita. Non sbaglia nulla fino alla fine ed è una sicurezza in mezzo al campo.

Fabian Ruiz 7 – Lo spagnolo aveva voglia di riscatto dopo il doppio giallo in Coppa Italia e subito pennella una palla per Lozano. Poi sembra in difficoltà, ma poi sfiora la rete con il tiro a giro, palla sul palo. Nella ripresa un assist al bacio per Lozano che sfrutta al meglio. Quanto è mancato l’ex Betis Siviglia.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista slovacco è arrivato solo oggi, a 4 ore dalla sfida contro il Bologna. Cerca di districarsi in mezzo al campo, poi si accende e sfiora la rete. Poi fa partire l’azione delle due reti del Napoli, peccato solo il giallo, ma ci sta dopo due settimane di sosta.

Lozano 7,5 – Il messicano aveva voglia di dimostrare tutto il suo valore, anche dopo il rosso subito contro la Fiorentina. Vicino alla rete del vantaggio, poi la sblocca con il piatto su cross di Elmas. L’ex Psv pressa in mezzo al campo e ad inizio ripresa chiude la pratica con freddezza. Il “Chucky” è tornato.

Flop

Mario Rui 5,5 – Il laterale portoghese è rientrato, post Covid, ma in linea di massima non ha sofferto più di tanto. L’impressione però è che non sempre ci mette la giusta determinazione in fase di copertura, sfiora nel recupero la rete personale.

Elmas 5.5 – Il macedone ha mezzo voto in più per l’assist per il cross dove nasce il gol di Lozano. Per il resto fa fatica a trovare la posizione e in alcuni casi sbaglia le scelte. Deve essere più concentrato e bravo a gestire i momenti.

A cura di Alessandro Sacco