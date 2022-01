Per il dopo Insigne il Napoli pensa ad un talento argentino

Il Napoli sa perfettamente che da Giugno non potrà più contare in rosa sul capitano Lorenzo Insigne, dove andrà a giocare in Mls a Toronto. Il club azzurro quindi si comincia ad attivare per cercare il suo sostituto. Un nome nella lista del d.s. Giuntoli è certamente Julio Alvarez del River Plate. In patria è considerato un grande talento e con ampi margini di crescita. Nell’ultima stagione ha realizzato 24 reti ed è conteso da diversi club europei. Secondo il CdS, non è da escludere che i partenopei faranno un tentativo per acquistarlo, ma non sarà semplice. La punta ha una clausola da oltre 20 milioni.

La Redazione